Малышева перечислила самые бесполезные анализы

Далеко не все медицинские исследования стоят того, чтобы тратить на них деньги. Об этом рассказала терапевт Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!"В первую очередь стоит забыть про анализ на присутствие в организме антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori).