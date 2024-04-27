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Царьград

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Малышева перечислила самые бесполезные анализы

Малышева перечислила самые бесполезные анализы

Далеко не все медицинские исследования стоят того, чтобы тратить на них деньги. Об этом рассказала терапевт Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!"В первую очередь стоит забыть про анализ на присутствие в организме антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori).

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