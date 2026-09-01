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Министр армии США объявил об уходе в отставку – WSJ

Министр армии США объявил об уходе в отставку – WSJ

Министр армии США Дэниел Дрисколл направил главе Белого дома Дональду Трампу прошение об отставке с поста в связи с напряженными отношениями с главой Пентагона Питом Хегсетом.

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