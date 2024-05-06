Площадка «Питомцы в Москве» на Кольской победила на Международном конкурсе

Площадка проекта «Питомцы в Москве» на Кольской улице (владение 16а, рядом с парком «Яуза») заняла первое место в номинации «Лучший проект объектов благоустройства и создания комфортной городской среды, генерального плана городского округа» на Международном профессиональном конкурсе НОПРИЗ.
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