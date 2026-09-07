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Новости Брянска

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89-летний брянец заживо сгорел в собственном доме под Почепом

89-летний брянец заживо сгорел в собственном доме под Почепом

В Брянской области за выходные произошло 12 пожаров, в одном из них погиб мужчина 1937 года рождения, ещё один получил ожоги.

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