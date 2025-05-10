Новости: Севаст...
ГлавнаяНовостиПредложить / Прод...Книга жалоб
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости: Севастополь, Крым, Россия

1 477 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Шишинов
    Деньги то она заплатит. Кураторы подкинут. А в следующий раз она взорвёт кого нибудь. Может проще таких сразу выкидыв...Жительница Севаст...
  • Петр Ядренников
    Анонимка.Я Иванов Иван Иванович хочу сообщить...Великобритания та...
  • Eduard
    Правильно,меньше делал,больше крал рыжий вор!Арбитражный суд М...

Цены на коммунальные услуги могут вырасти для россиян на 10% к концу года

Цены на коммунальные услуги могут вырасти для россиян на 10% к концу года

Инфляция в сфере услуг ЖКХ в 2025 году может составить 9,5 процента, а в 2026 году — 7,7 процента, сказано в прогнозе социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, подготовленном Минэкономразвития.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх