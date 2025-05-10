Цены на коммунальные услуги могут вырасти для россиян на 10% к концу года

Инфляция в сфере услуг ЖКХ в 2025 году может составить 9,5 процента, а в 2026 году — 7,7 процента, сказано в прогнозе социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, подготовленном Минэкономразвития.