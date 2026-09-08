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Газета.ру

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Следствие попросило арестовать на два месяца иностранца за покушение на военного

Следствие попросило арестовать на два месяца иностранца за покушение на военного

Следствие просит арестовать на два месяца иностранца, подозреваемого в покушении на военнослужащего. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из саратовского суда.

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