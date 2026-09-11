Энергетики «Смоленскэнерго» провели учения по работе в сложных метеоусловиях

В филиале «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» прошли совместные учения по отработке взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций на объектах электросетевого комплекса Смоленской области.
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