"Известия": правительство РФ не поддержало регулирование цен на бензин и дизель

В правительстве считают, что введение предельно допустимых розничных цен на бензин и дизель приведет к искажению рыночного ценообразования, дестимулирует инвестиции в модернизацию НПЗ и развитие сетей АЗС.
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