Пострадавшие районы Приморья продолжают откачивать от воды

Спасатели МЧС России оказывают помощь пострадавшим районам Приморья, сообщает PRIMPRESS. На территории края остаются затопленными: 63 жилых дома, 292 приусадебных участка, 18 переливов автодорог зафиксировано, с 7 населенными пунктами нарушено транспортное сообщение.
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