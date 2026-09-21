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Тульские новости

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Школкина одержала победу в выборах в Госдуму в Тульской области

Школкина одержала победу в выборах в Госдуму в Тульской области

Надежда Школкина набрала больше всего голосов в Кимовском и Ясногорском районах.Надежда Школкина победила на выборах депутатов Государственной Думы с результатом 42,6%.

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