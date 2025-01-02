На Украине воздушную тревогу ночью объявили в Киеве и восьми областях

На Украине ночью 2 января воздушную тревогу объявили в Киеве и восьми областях.Воздушная тревога / Источник: Иван Шилов (с) ИА REGNUMПо данным онлайн карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве сирены взвыли в 04:36.