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На Украине воздушную тревогу ночью объявили в Киеве и восьми областях

На Украине воздушную тревогу ночью объявили в Киеве и восьми областях

На Украине ночью 2 января воздушную тревогу объявили в Киеве и восьми областях.Воздушная тревога / Источник: Иван Шилов (с) ИА REGNUMПо данным онлайн карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве сирены взвыли в 04:36.

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