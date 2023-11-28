Военный внедорожник Humvee получил дополнительную ось и двигатель Hellcat V8

Выставка SEMA 2023 уже закончилась, а информация о различных проектах продолжает появляться. Сегодня речь пойдёт о Humvee Hellcat V8 легендарном военном внедорожнике, преобразованном в дикий среднемоторный автомобиль с шестью колёсами.
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