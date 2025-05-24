Опасность на природе: где в Подмосковье живут заразные клещи и как защититься от укуса Ирина ВальковаС наступлением теплого сезона многие жители Москвы и Подмосковья отправляются на прогулки в леса и парки, не подозревая, что могут столкнуться с опасными соседями — клещами.