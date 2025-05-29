Спикер ЗСНО Люлин: «Важно поддерживать нижегородский бизнес, сочетающий экономическую эффективность с социальной ответственностью»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая, ФедералПресс. Сегодня депутаты Законодательного собрания Нижегородской области в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект «О развитии ответственного ведения бизнеса в Нижегородской области».
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