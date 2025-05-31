Минниханов о празднике «Семык»: «В нашей республике мы уважаем традиции всех народов»

Сегодня в Кукморском районе проходит республиканский праздник марийской культуры «Семык». Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Телеграм-канале призвал жителей республики посетить это мероприятие и познакомиться с традициями марийского народа.
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