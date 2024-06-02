Вы скажете, что за вопросы, что за странные параллели? При чём здесь День защиты детей и Буза Олева? Ну какие, какие.
1 июня День защиты детей. Интересно, а есть День защиты от Оли Бузовой?
Комментарии
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Лилианна Марченко
Такое впечатление, что она приехала на детский праздник из публичного дома... Дура какая-то...
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8 час.
ЛГ
Любовь Гришук
Бузихе 38, Долиной 68....
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6 час.
Сергей Елисеев
Этой прошмадовке пора отключить доступ в интернет и запретить её блог. А всем операторам связи заблокировать её номер телефона. Тогда посмотрим, что она может заработать своей пошлостью.
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2 час.
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