1 июня День защиты детей. Интересно, а есть День защиты от Оли Бузовой?

Такое впечатление, что она приехала на детский праздник из публичного дома... Дура какая-то...

Сергей Елисеев

Этой прошмадовке пора отключить доступ в интернет и запретить её блог. А всем операторам связи заблокировать её номер телефона. Тогда посмотрим, что она может заработать своей пошлостью.