В России начали блокировать на кассах продажу нелегальных БАДов, одежды и обуви

С 1 ноября в России начинается блокировка продаж восьми категорий просроченных или нелегальных товаров, включая пиво и слабоалкогольные напитки, обувь, фотоаппараты, шины, одежду, духи, БАДы, антисептики и отдельные виды медицинских изделий.
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