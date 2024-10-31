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В России начали блокировать на кассах продажу нелегальных БАДов, одежды и обуви

В России начали блокировать на кассах продажу нелегальных БАДов, одежды и обуви

С 1 ноября в России начинается блокировка продаж восьми категорий просроченных или нелегальных товаров, включая пиво и слабоалкогольные напитки, обувь, фотоаппараты, шины, одежду, духи, БАДы, антисептики и отдельные виды медицинских изделий.

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