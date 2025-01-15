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Трамп ускорит поставки оружия на 22 миллиарда долларов для Тайваня

Трамп ускорит поставки оружия на 22 миллиарда долларов для Тайваня

США планируют ускоренные поставки вооружений Тайваню на сумму 22 миллиарда долларов под руководством избранного президента Дональда Трампа.

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