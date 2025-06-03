Предмет «Духовно-нравственная культура РФ» введут в 2026 году для 5-7-х классов

Предмет «Духовно-нравственная культура России» будет обязательным для школьников с 5 по 7 классы. Его планируют вернуть в учебный план в 2026 году, сообщил ТАСС ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков.
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