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Экс-депутата ГД Дорошенко задержали по подозрению в особо крупном мошенничестве

Экс-депутата ГД Дорошенко задержали по подозрению в особо крупном мошенничестве

Бывшего депутата Госдумы Андрея Дорошенко задержали на территории Краснодарского края. Об этом 5 октября сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

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