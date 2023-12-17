Роман Костомаров: железная воля

История возвращения к жизни олимпийского чемпиона, пережившего страшную травму, заставляет верить в. Роман Костомаров Пресс-служба НТВ История возвращения к жизни олимпийского чемпиона, пережившего страшную травму, заставляет верить в чудо — если в Деда Мороза уже не по возрасту.