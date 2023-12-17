История возвращения к жизни олимпийского чемпиона, пережившего страшную травму, заставляет верить в. Роман Костомаров Пресс-служба НТВ История возвращения к жизни олимпийского чемпиона, пережившего страшную травму, заставляет верить в чудо — если в Деда Мороза уже не по возрасту.
Роман Костомаров: железная воля
Комментарии
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Людмила Ишутинова
Вся страна сопереживала и давала ему энергии и сил выстоять в схватке со смертью. И Роман победил!!! Слава победителю и этой стране!!!
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