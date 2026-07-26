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Аргументы и Факты

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Над Россией ночью сбили более 130 украинских беспилотников

Над Россией ночью сбили более 130 украинских беспилотников

Российские военные за ночь сбили над страной 133 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.По его данным, беспилотные летательные аппараты были перехвачены и ликвидированы в 10 регионах: Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областях, Московском регионе, Краснодарском крае и Республике Крым.

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