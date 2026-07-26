Над Россией ночью сбили более 130 украинских беспилотников

Российские военные за ночь сбили над страной 133 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.По его данным, беспилотные летательные аппараты были перехвачены и ликвидированы в 10 регионах: Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областях, Московском регионе, Краснодарском крае и Республике Крым.