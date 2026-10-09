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Мировое обозрение

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Генерал Евкуров: ВС РФ отказались от требований, мешавших подготовке военных

Генерал Евкуров: ВС РФ отказались от требований, мешавших подготовке военных

Главное в тезисах: Отказ от мирных норм: Замминистра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров заявил, что армия России в ходе СВО отказалась от требований мирного времени, мешавших командирам оперативно готовить военнослужащих.

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