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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Три больницы Алтайского края получили новые мобильные медицинские комплексы

Три больницы Алтайского края получили новые мобильные медицинские комплексы

Передвижная техника должна сделать диагностику доступнее для жителей населенных пунктов, где пройти необходимые обследования бывает непросто В Алтайском крае три больницы получили новые передвижные медицинские комплексы, которые позволят жителям районов проходить обследования без поездок в крупные города.

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