Три больницы Алтайского края получили новые мобильные медицинские комплексы

Передвижная техника должна сделать диагностику доступнее для жителей населенных пунктов, где пройти необходимые обследования бывает непросто В Алтайском крае три больницы получили новые передвижные медицинские комплексы, которые позволят жителям районов проходить обследования без поездок в крупные города.
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