Балерина Волочкова продаст последнюю из более чем 20 квартир в Астрахани

Танцовщица Анастасия Волочкова решила продать свою последнюю квартиру в Астрахани. Об этом она рассказала "Пятому каналу" на 13-й ежегодной премии телеканала FASHION TV RUSSIA "Fashion New Year Awards 2023".
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