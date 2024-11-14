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Выбор был, и украинцы его сделали...

 Рубрика "Два  в  одном"  -  "Дискуссия" и "Вынесено из  комментариев".Я  в  посте Про репортаж пана Сладкова из Брянской области пишу: "Если  бы подавляющее большинство  украинцев  не  хотели  бы  воевать, никакие  зеленские  с  ними бы ничего не сделали.

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