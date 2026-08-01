Рубио заявил, что конфликт США и Китая стал бы катастрофой для мира

США не хотели бы конфликта с Китаем, заявил в эфире Fox News американский госсекретарь Марко Рубио. Дипломат сказал, что любое противостояние между Вашингтоном и Пекином - "экономическое или, не дай бог, военное" - стало бы катастрофой для обеих стран и мира.