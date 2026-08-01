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Газета.ру

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Рубио заявил, что конфликт США и Китая стал бы катастрофой для мира

Рубио заявил, что конфликт США и Китая стал бы катастрофой для мира

США не хотели бы конфликта с Китаем, заявил в эфире Fox News американский госсекретарь Марко Рубио. Дипломат сказал, что любое противостояние между Вашингтоном и Пекином - "экономическое или, не дай бог, военное" - стало бы катастрофой для обеих стран и мира.

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