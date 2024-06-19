🇺🇸 🌐 О доступе Microsoft к любой информации на вашем ПК Специалисты Microsoft решили вывести контроль пользователей на совершенно новый уровень.
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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇺🇸 🌐 О доступе Microsoft к любой информации на вашем ПК Специалисты Microsoft решили вывести контроль пользователей на совершенно новый уровень.
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