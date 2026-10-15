Судьба стадиона «Полёт» в Московском районе, наконец, решена. Долгое время вокруг заброшенной спортивной арены ходили тревожные слухи: пока местные жители надеялись на реконструкцию поля и трибун, площадку собирались просто застроить высотками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АМ Правда или ложь: ...
- Правда или ложь: ...
- Правда или ложь: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым