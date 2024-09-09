Международный забег с олимпийским размахом: чем удивил Когалымский полумарафон

8 сентября небольшой нефтедобывающий город в Западной Сибири захлестнули спортивные эмоции и азарт. Здесь впервые состоялся международный этап Когалымского полумарафона и престижный Чемпионат России по бегу по шоссе на 15 километров.
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