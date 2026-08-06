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Ученые впервые увидели магнитные неустойчивости Кельвина—Гельмгольца на поверхности Солнца: фото

Ученые впервые увидели магнитные неустойчивости Кельвина—Гельмгольца на поверхности Солнца: фото

Структуры размером до 170 км похожи на перьяМеждународная группа ученых впервые смогла напрямую наблюдать на поверхности Солнца магнитные неустойчивости Кельвина—Гельмгольца — явление, существование которого астрофизики предсказывали на протяжении десятилетий.

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