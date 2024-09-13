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Кросби оценил погоню Овечкина за рекордом Гретцки

Кросби оценил погоню Овечкина за рекордом Гретцки

Кросби восхитился погоней Овечкина за рекордом Гретцки в НХЛ Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби оценил погоню российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах.

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