Какой сегодня день: 9 апреля

Сегодня, 5 апреля, в России отмечают День работников клининговой отрасли. Этот праздник современный, но его история опирается на события далекого 1699 года, когда Петр I издал указ о соблюдении чистоты в Москве и наказании за выбрасывание мусора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии