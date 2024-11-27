Амулеты и украшения. Кольца и королевские короны. Ювелирное искусство и промышленная революция. Вещь, изменившая человечество, – алмазы.
Алмазы
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Амулеты и украшения. Кольца и королевские короны. Ювелирное искусство и промышленная революция. Вещь, изменившая человечество, – алмазы.
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