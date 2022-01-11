Пропорции счастья

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21 медицинское показание к использованию марихуаны

21 медицинское показание к использованию марихуаны

В США марихуана легализована для медицинских целей в 23 штатах, а также в самой столице страны. Но даже несмотря на то, что исследователи определили некоторые удивительные преимущества медицинской марихуаны, этот аспект еще не до конца изучен.

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