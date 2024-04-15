Мангистауские параспортсмены стали призерами по теннису

На Кубке РК по теннису на колясках в Караганде мангистауские параспортсмены Назар Трофимов и Санат Есмагамбет завоевали бронзу в парном разряде, в индивидуальной категории Назар Трофимов стал обладателем Кубка РК, сообщает пресс-служба областного управления спорта.
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