Мангистауские параспортсмены стали призерами по теннису

На Кубке РК по теннису на колясках в Караганде мангистауские параспортсмены Назар Трофимов и Санат Есмагамбет завоевали бронзу в парном разряде, в индивидуальной категории Назар Трофимов стал обладателем Кубка РК, сообщает пресс-служба областного управления спорта.