японское озеро в форме сердца

На японском острове Хоккайдо есть одно потрясающее место — озеро Тойони. С берега сложно понять его особенность, но форма водоема удивительна, ведь если смотреть на него с высоты птичьего полета, отчетливо видно сердце.
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