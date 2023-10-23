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японское озеро в форме сердца

японское озеро в форме сердца

На японском острове Хоккайдо есть одно потрясающее место — озеро Тойони. С берега сложно понять его особенность, но форма водоема удивительна, ведь если смотреть на него с высоты птичьего полета, отчетливо видно сердце.

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