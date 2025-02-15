Физики обосновали, как время может течь обратно в открытой квантовой системе

Течение времени часто описывают через понятия «оси времени» или «стрелы времени». И ось, и стрела имеют начало и направление, а события, расположенные на оси времени, следуют друг за другом, их порядок установлен.
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