(ну наконец то эти грёбаные мигранты уберутся в свои кишлаки) ============================================== Пользователи системы денежных платежей «Юнистрим» не смогут, как и ранее, переводить средства из России.
Трудовые мигранты в РФ оказались жертвами американских санкций
Комментарии
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лл
лина любимцева
Надо СВОЮ денежную систему переводов иметь со странами, откуда рабочие. ВОТ ТАК СВЯЗЫВАТЬСЯ С ЗАПАДОМ!! И так - абсолютно во всем!!
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1 час.
г
галина
Пора отправить их всех на их родину. Хватит грабить страну. Они не платят здесь налоги, поэтому не имеют права на бесплатное лечение, учения и др.. льготы.
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1 час.
Александр Батт
Мигранты выгодны. Только им нужно найти правильное применение. В России их, например, можно использовать для освоения и развития НЕЗАСЕЛЕННЫХ районов Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока.
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21 мин.
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