Трудовые мигранты в РФ оказались жертвами американских санкций

лл лина любимцева Надо СВОЮ денежную систему переводов иметь со странами, откуда рабочие. ВОТ ТАК СВЯЗЫВАТЬСЯ С ЗАПАДОМ!! И так - абсолютно во всем!!

г галина Пора отправить их всех на их родину. Хватит грабить страну. Они не платят здесь налоги, поэтому не имеют права на бесплатное лечение, учения и др.. льготы.