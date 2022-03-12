АПЛ отстранила Абрамовича от управления «Челси» из-за санкций

АПЛ отстранила Роман Абрамовича от управления «Челси». Лига сообщила, что бизнесмен «дисквалифицирован» как руководитель клуба из-за санкций правительства Великобритании.

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