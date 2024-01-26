Антимракобес: н...
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  • Ангел Смерти
    С этого эксперимента началась целая ветка психологии.На 365 Дней Запеч...

Быстродействующие антидепрессанты ослабляют негативные ассоциации при большом депрессивном расстройстве

Быстродействующие антидепрессанты ослабляют негативные ассоциации при большом депрессивном расстройстве

Авторы недавнего исследования, опубликованного в Science Translational Medicine, на крысиной модели показали, каким образом быстродействующие антидепрессанты, такие как кетамин, облегчают симптомы большого депрессивного расстройства.

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