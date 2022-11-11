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Андрей Свечников вышел на чистое 3-е место в гонке снайперов НХЛ с 11 шайбами в 14 матчах

Андрей Свечников вышел на 3-е место в гонке снайперов с 11 шайбами в 14 матчах. Сегодня форвард «Каролины» сделал хет-трик в матче с «Эдмонтоном» (7:2).

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