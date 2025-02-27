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Русский солдат закрыл пленного боевика ВСУ от украинского беспилотника

Русский солдат закрыл пленного боевика ВСУ от украинского беспилотника

Дрон атаковал двоих русских бойцов во время конвоирования украинского военнопленного в сторону позиций русской армии.

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