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Иско о 2:2 с «Фиорентиной»: «Тяжелая игра, «Бетис» не использовал много моментов. Рад голу в овертайме, выведшему нас в финал»

Испанский клуб сыграл 2:2 с «Фиорентиной» в ответном матче 1/2 финала (первая игра – 2:1). «Это была очень тяжелая игра, особенно потому, что мы не использовали много моментов.

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