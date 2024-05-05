Израиль убивает детей

Берлинская полиция жестко разгоняет «сидячую забастовку» пропалестинских активистов в университете имени Гумбольдта Протесты, начавшиеся в кампусах США, продолжились во Франции и теперь проходят в Германии.
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