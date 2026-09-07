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Илон Маск охарактеризовал партию «Альтернатива для Германии» как «крайне центристскую» и поздравил Алису Вайдель с успехом

Илон Маск, глава компаний Tesla и SpaceX, высказался о немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в социальной сети X.

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