Виртуальное поле боя поможет оценить эффективность тактик и стратегий

Центральным элементом экспозиции компании "НПО РусБИТех" на международном военно-техническом форуме "Армия-2024" станет программный комплекс для моделирования боевых действий, который включает в себя информационно-моделирующую среду и унифицированную систему трехмерной визуализации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии