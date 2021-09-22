Минпромторг объяснил рост цен промпроизводителей России «импортом инфляции»

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Рост цен российских производителей промышленных товаров связан с так называемым «импортом инфляции», говорится в распространенном Минпромторгом комментарии департамента стратегического развития и корпоративной политики.
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Рост цен российских производителей промышленных товаров связан с так называемым «импортом инфляции», говорится в распространенном Минпромторгом комментарии департамента стратегического развития и корпоративной политики.
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