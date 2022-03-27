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На матче Германия – Израиль зритель продемонстрировал нацистское приветствие. Полиция ведет расследование

На матче сборных Германии и Израиля прошел скандал, связанный с нацизмом. В субботу немецкая национальная команда одержала победу со счетом 2:0 с товарищеском матче.

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