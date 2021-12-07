На производственной конференции в Китае подписано проектов на $91 млрд

Суммарно 703 проекта с общим объемом инвестиций 582,18 млрд юаней (около $91,1 млрд) были подписаны на четвертой Всемирной производственной конференции, состоявшейся в Хэфэе, столице провинции Аньхой на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.