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На производственной конференции в Китае подписано проектов на $91 млрд

Суммарно 703 проекта с общим объемом инвестиций 582,18 млрд юаней (около $91,1 млрд) были подписаны на четвертой Всемирной производственной конференции, состоявшейся в Хэфэе, столице провинции Аньхой на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

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